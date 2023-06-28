В Бердянске обнаружили подпольное казино, прибыль от которого шла ВСУ

В Бердянске Запорожской области было выявлено подпольное казино. Прибыль от казино якобы направлялась на финансирование вооруженных сил Украины.

По версии полиции, владельцы казино осуществляли деятельность через подставных лиц. Владелица помещения Тамара Баркарь заявила, что в 2022 году оно было сдано под склад. Там нашли игорные автоматы.

«Были проведены оперативно-разыскные мероприятия в городе Бердянске с целью подтверждения и отыскания предметов и документов, подтверждающих незаконную деятельность»,— сказали в правоохранительных органах (цитата по ТАСС).

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер