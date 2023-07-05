Курс евро превышал 99 рублей в ходе торгов на Мосбирже

В ходе торгов на Московской бирже курс евро растет почти на 2%, на максимуме он превышал 99 руб./€. Доллар превышал отметку 91 руб./$, свидетельствуют данные площадки.

Оба значения стали максимальными с конца марта 2022 года. Курс евро превышал отметку в 99 руб./€ в 14:06 мск, по состоянию на 15:30 мск курс опустился до отметки 98,5 руб./€. Курс доллара по состоянию на 15:30 мск составляет 90,6 руб./$, в 14:06 он превышал отметку 91 руб./$.

Кроме того, также серьезно растет в ходе торгов на Мосбирже китайский юань, который превысил 12,5 руб. Это также является максимум для китайской валюты с марта минувшего года.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Накануне, 4 июля, первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева заявила, что регулятор в настоящее время не фиксирует на валютном рынке крупных сделок, которые могли бы повлиять на курс рубля. По ее словам, ослабление курса российской валюты в основном вызвано изменением торгового баланса. Госпожа Юдаева также не видит необходимости в возвращении обязательства продажи валютной выручки для экспортеров.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Рубль продолжает падение».

Александр Кислов