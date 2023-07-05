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Коммерсантъ FM
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Члены ОПЕК+ призвали другие страны присоединиться к альянсу

Производители ОПЕК+ призвали другие страны присоединиться к альянсу. Министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Антонио Ондо отметил, что увеличение числа участников ОПЕК+ добавит рынку прозрачности и предсказуемости.

«Мы должны подумать о будущем организации и о будущем отрасли. Я должен учитывать вопросы инвестиций в отрасль, которые снижаются. Нужна более широкая дискуссия»,— сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе семинара ОПЕК (цитата по ТАСС). Он также добавил, что максимальные инвестиции в сектор составляли $900 млрд в год, а в 2021-м — только $300 млрд.

В свою очередь, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи обратил внимание, что спрос на углеводороды увеличивается и до плато спроса еще далеко. По его словам, спрос на нефть растет, а инвестиций не хватает. Согласно майскому докладу ОПЕК, в 2022 году инвестиции выросли на 20% и составили $431 млрд.

В картель ОПЕК+ входят десять стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан. Россия — неформальный лидер объединения, на ее долю приходится 14% мировой нефтедобычи.

5 октября 2022 года страны ОПЕК+ договорились сократить целевой уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки (б/с) с ноября 2022 года до конца 2023-го в рамках Декларации о сотрудничестве. 4 июня вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024-го, оно будет считаться от квоты на следующий год.

Милена Костерева

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