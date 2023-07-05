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Коммерсантъ FM
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В Курской области из-за обстрела загорелся многоквартирный дом

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле вооруженными силами Украины приграничного поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе, в результате которого загорелся многоквартирный дом. Судя по фотографиям, опубликованным в Telegram-канале главы региона, огонь охватил квартиру на втором этаже трехэтажки.

Фото: Роман Старовойт

Фото: Роман Старовойт

Пострадавших в результате обстрела нет. Пожарные уже ликвидировали огонь. В поселке снарядом повреждена электроподстанция, в результате чего люди остались без электричества. Также повреждения зафиксированы у газовой трубы, в хозяйственных постройках и гараже.

Под очередной обстрел в Курской области попал животноводческий комплекс ООО «Победа» в Елизаветовке Глушковского района. Пострадавших нет, но повреждения получили кровля и фасад. Предприятие попало под обстрел 3 июля, тогда рабочий получил ранение, несколько животных погибли.

Ранее сегодня, 5 июля, под обстрел со стороны Украины попал поселок Теткино Глушковского района. Пострадавших не было, но сильные повреждения получила местная школа.

В Курской области из-за регулярных обстрелов со стороны Украины повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. Власти усилили охрану объектов инфраструктуры и ввели пропускной режим на приграничных территориях. Также в Курской области запрещено использование беспилотников и проведение массовых мероприятий.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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