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Коммерсантъ FM
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В Курской области запретили массовые публичные мероприятия

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов подписал постановление о запрете на проведение в регионе массовых публичных мероприятий. Исключение — мероприятия, посвященные государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам, которые проводят органы публичной власти.

Мера вводится «в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности». Согласно документу, запрет будет действовать до снятия режима среднего уровня реагирования. Он действует в Курской области и других приграничных с Украиной регионах России с 19 октября 2022 года.

В рамках среднего уровня реагирования власти Курской области усилили охрану объектов инфраструктуры и образования, ввели пропускной режим на приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов, где расположена АЭС. В охране задействованы добровольческие дружины, которые работают круглосуточно. Из-за обстрелов со стороны Украины в регионе установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Также власти запретили использование беспилотников в Курской области.

Сергей Толмачев, Воронеж

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