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Коммерсантъ FM
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Власти Приморья заявили об урегулировании земельного спора жителей пригорода Владивостока с Минобороны

Судебные разбирательства о принадлежности земельных участков в районе Садгорода (пригород Владивостока) между гражданами и Минобороны РФ будут прекращены, десятки семей не лишатся своего имущества, об этом сегодня, 5 июля, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы получили приказ Министерства обороны РФ о передаче земельного участка военного городка №90 в муниципальную собственность Владивостока. Это случилось после обращения от жителей по поводу предоставления им распоряжения о выселении. Мы обращались в Министерство обороны, работали с краевым министерством имущественных и земельных отношений. Вопрос решен. Опасения исчезли»,— цитируется господин Кожемяко в сообщении пресс-службы правительства региона.

По словам министра имущественных и земельных отношений Приморья Виталия Лунева, после регистрации права собственности муниципалитета запланировано межевание земельного участка с определением границ уже застроенной территории и наличия прав частной собственности.

«Все судебные разбирательства с гражданами, инициированные Министерством обороны России, будут прекращены»,— заверил министр Лунев.

В марте этого года стало известно, что жители Садгорода стали получать иски от Минобороны об аннулировании права собственности на земельные участки, где сейчас проживают. «Основание исков — документы от 1932 и 1939 годов, говорящие о принадлежности земли военному ведомству. Это может коснуться 300 семей»,— писал господин Кожемяко в своем Telegram-канале.

Губернатор Приморья направил письмо министру обороны Сергею Шойгу с просьбой урегулировать земельный вопрос в пригороде Владивостока.

Алексей Чернышев, Владивосток

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