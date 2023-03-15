Сотни жителей пригорода Владивостока получили иски от Минобороны об аннулировании права собственности на участки

Жители района Садгород в пригороде Владивостока получили судебные иски от Минобороны РФ об аннулировании их права собственности на земельные участки, где они проживают. Об этом сегодня сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, пообещав разобраться в ситуации.

«Граждане получили исковые заявления от Министерства обороны об аннулировании права собственности на земельные участки, где сейчас проживают. Основание исков — документы от 1932 и 1939 годов, говорящие о принадлежности земли военному ведомству. Это может коснуться 300 семей»,— написал господин Кожемяко в своем Telegram-канале.

Глава региона намерен встретиться с жителями Садгорода и направить обращение в Минобороны с просьбой разъяснить позицию военного ведомства.

«В этой ситуации мы будем отстаивать законные интересы наших земляков. Если люди легально приобретали участки, получали их в рамках государственных программ, строили дома или получили в наследство, конечно, их права будем защищать»,— заявил чиновник.

Накануне следственное управление СКР по Приморью сообщило о начале доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ведомство намерено проверить информацию о нарушении прав граждан при выдаче им земельных участков в районе Садгород.

Алексей Чернышев, Владивосток