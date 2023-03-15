Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сотни жителей пригорода Владивостока получили иски от Минобороны об аннулировании права собственности на участки

Жители района Садгород в пригороде Владивостока получили судебные иски от Минобороны РФ об аннулировании их права собственности на земельные участки, где они проживают. Об этом сегодня сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, пообещав разобраться в ситуации.

«Граждане получили исковые заявления от Министерства обороны об аннулировании права собственности на земельные участки, где сейчас проживают. Основание исков — документы от 1932 и 1939 годов, говорящие о принадлежности земли военному ведомству. Это может коснуться 300 семей»,— написал господин Кожемяко в своем Telegram-канале.

Глава региона намерен встретиться с жителями Садгорода и направить обращение в Минобороны с просьбой разъяснить позицию военного ведомства.

«В этой ситуации мы будем отстаивать законные интересы наших земляков. Если люди легально приобретали участки, получали их в рамках государственных программ, строили дома или получили в наследство, конечно, их права будем защищать»,— заявил чиновник.

Накануне следственное управление СКР по Приморью сообщило о начале доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ведомство намерено проверить информацию о нарушении прав граждан при выдаче им земельных участков в районе Садгород.

Алексей Чернышев, Владивосток

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...