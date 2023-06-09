В результате ночных обстрелов ранены трое белгородцев

Трое жителей Белгородской области получили ранения минувшей ночью в результате обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Один гражданин от госпитализации отказался, а еще двое уже находятся в больнице.

Глава региона рассказал в соцсетях, что над Белгородом и Белгородским районом работала российская система ПВО: есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном. «Много было звонков в оперативный штаб и ко мне в приемную. С утра, как и всегда, начнем поквартирный обход: зафиксируем разрушения, повреждения и будем стараться быстро приступать к восстановлению»,- пообещал глава региона.

По его словам, в Шебекино из-за многочисленных обстрелов есть разрушения жилого фонда. «Провести там осмотр пока, к большому сожалению, возможности нет. Частые обстрелы продолжаются, но как только они закончатся – мы сразу с первого дня приступим к тому, чтобы восстановить жилье и вернуть жителей домой. Я очень много встречаюсь с теми, кто отселен. Вижу, как они скучают по своим родным домам и квартирам и очень хочется сделать все от нас зависящее, чтобы люди вернулись в свое жилье»,- добавил господин Гладков.

Владимир Зоркий