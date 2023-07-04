МИД РФ: атаки украинских БПЛА на Москву невозможны без помощи США и НАТО

Министерство иностранных дел России прокомментировало атаки беспилотников на объекты в Новой Москве и Подмосковье, которые произошли сегодня, 4 июля, утром. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что атаки БПЛА невозможны без той поддержки, которую США и НАТО оказывают Украине.

«Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая БПЛА, обучают операторов дронов и предоставляют необходимую для совершения такого рода преступлений разведывательную информацию, в том числе полученные с помощью гражданских и военных спутников снимки земной поверхности»,— говорится в заявлении на сайте МИДа.

Минобороны России сообщило, что сегодня, 4 июля, утром средствами противовоздушно обороны на территории Новой Москвы было уничтожено четыре беспилотника. Еще один БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории Одинцовского района Московской области. Из-за атак Росавиация ввела ограничения на прилет и вылет самолетов во Внуково. Они были отменены в 8:00 мск. «РИА Новости» писало, что два беспилотника упали недалеко от Внуково.

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Эрдни Кагалтынов