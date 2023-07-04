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Коммерсантъ FM
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Секретарь СНБО Украины: одна из главных задач ВСУ на данном этапе — уничтожение живой силы

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на нынешнем этапе боевых действий в перечень главных задач украинской армии входят максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, военной техники, командных пунктов, артиллерии и сил противовоздушной обороны армии РФ.

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«Последние несколько дней были особенно плодотворными (в решении обозначенных задач.— “Ъ”). Теперь война на уничтожение равна войне на километры. Больше уничтоженных — больше освобожденных. Чем эффективнее первое, тем больше второе»,— написал господин Данилов в Twitter.

Как утверждал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, 4 июня ВСУ попытались начать контрнаступление. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля говорил, что причиной замедления движения войск в контрнаступлении стали проливные дожди. По его словам, Киев хочет показать результаты до саммита НАТО, который стартует в Вильнюсе 11 июля.

Подробнее о целях контрнаступления Украины — в материале «У Киева разведали план».

Эрдни Кагалтынов

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