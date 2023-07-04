В ГУР Украины прокомментировали атаку беспилотников на Москву и Подмосковье

Официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в ходе военных действий такие инциденты, как атака дронов на Москву и Московскую область, «вполне возможны». По словам господина Юсова, он может прокомментировать этот инцидент фразой «так бывает».

«Если говорить про Москву, то, конечно, мы традиционно не комментируем это, но такое в жизни происходит»,— сообщил представитель украинской военной разведки в ходе национального телемарафона.

По его словам, в рамках нынешнего положения дел «что-то действительно может прилететь в Москву». Он добавил, что ведомство не будет подробно комментировать произошедшее, а также брать на себя ответственность за атаку беспилотников.

Сегодня утром, 4 июля, СМИ сообщили, что в Новой Москве сбили два беспилотника, еще по одному — в Калужской области и в районе подмосковной Кубинки. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку, но не уточнил, сколько беспилотников было сбито. Позже в Минобороны сообщили, что в Новой Москве уничтожили четыре БПЛА, еще один — в Одинцовском городском округе Московской области.

Утром в Росавиации также сообщили о введении ограничений на прилет и вылет самолетов во Внуково. Их сняли в 8:00. Ведомство сообщало, что шесть рейсов переведены из Внуково в другие аэропорты. По информации ТАСС, к 7:30 таких рейсов было 14. Также еще более 30 рейсов было задержано. «РИА Новости» писало, что два беспилотника упали недалеко от аэропорта Внуково.

Что происходит на 496-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов