Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Украина ожидает получить от Запада не только F-16, но и другие типы самолетов

Представитель ВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев рассчитывает на западные поставки не только F-16, но и других типов боевых самолетов.

Предыдущая фотография

Фото: Jeon Heon-kyun / Pool / Reuters

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Jeon Heon-kyun / Pool / Reuters

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

«Украина рассматривает возможности поставок иной западной авиатехники, помимо F-16, которая могла бы приумножить возможности воздушных сил. Все запросы к партнерам существуют и оформлены», — рассказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, многоцелевые истребители с двумя двигателями, например, F-18 или F-15, имеют больше возможностей, чем F-16. Он подчеркнул, что на данном этапе Украина ожидает получить F-16.

Господин Игнат также рассказал, что обучение украинских пилотов за рубежом пока не началось.

Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью LBC заявил, что истребители F-16 будут переданы Киеву после завершения контрнаступления. Он отметил, что вопрос о поставке истребителей «не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления».

В мае США поддержали желание партнеров обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 и обсудить, кто поставит Киеву истребители. Коалицию по поставкам самолетов возглавили Дания и Нидерланды. По данным Politico, Киев получит истребители не раньше 2024 года. Россия пообещала дать «военно-технический ответ» на появление F-16 у Украины.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...