Украина ожидает получить от Запада не только F-16, но и другие типы самолетов

Представитель ВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев рассчитывает на западные поставки не только F-16, но и других типов боевых самолетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Jeon Heon-kyun / Pool / Reuters Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: Jeon Heon-kyun / Pool / Reuters Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

«Украина рассматривает возможности поставок иной западной авиатехники, помимо F-16, которая могла бы приумножить возможности воздушных сил. Все запросы к партнерам существуют и оформлены», — рассказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, многоцелевые истребители с двумя двигателями, например, F-18 или F-15, имеют больше возможностей, чем F-16. Он подчеркнул, что на данном этапе Украина ожидает получить F-16.

Господин Игнат также рассказал, что обучение украинских пилотов за рубежом пока не началось.

Ранее председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью LBC заявил, что истребители F-16 будут переданы Киеву после завершения контрнаступления. Он отметил, что вопрос о поставке истребителей «не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления».

В мае США поддержали желание партнеров обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 и обсудить, кто поставит Киеву истребители. Коалицию по поставкам самолетов возглавили Дания и Нидерланды. По данным Politico, Киев получит истребители не раньше 2024 года. Россия пообещала дать «военно-технический ответ» на появление F-16 у Украины.

Полина Мотызлевская