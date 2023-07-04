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Коммерсантъ FM
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Рогов заявил, что российская армия перешла в активную оборону в Запорожской области

Российская армия в Запорожской области перешла в активную оборону, заявил председатель регионального движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он объяснил, что войска не только обороняются, но и контратакуют.

Активная оборона — оборонительные действия с целью не только удержать территорию, но и измотать и обескровить крупные силы противника. Как говорится в справке Минобороны РФ, термин после Великой Отечественной войны применяется только в исторической литературе. В современных условиях используется термин «активность обороны» — непрерывное воздействие обороняющихся на противника с интенсивным огневым поражением во время подготовки противника и его наступления, сочетается с удержанием оборонительных рубежей, маневром резервами, проведением контратак и контрударов и другими действиями.

«Наши войска перешли в активную оборону. То есть не только качественно обороняются, но и контратакуют, с минимальными рисками для личного состава»,— сказал господин Рогов «РИА Новости».

Украина, по данным российской стороны, начала широкомасштабное наступление 4 июня. По оценке главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, оно продлится до 10 недель и будет «очень кровавым». Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступление идет медленнее, чем ожидалось.

О целях Украины — в материале «Ъ» «У Киева разведали план».

Леонид Уварчев

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