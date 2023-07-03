Глава военного комитета НАТО сравнил контрнаступление ВСУ с высадкой союзников в Нормандии

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что осторожность Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления оправдана, потому что это очень сложная операция. Он заявил, что украинские войска сталкиваются с оборонительными укреплениями, глубина которых иногда достигает 30 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Janis Laizans / Reuters Фото: Janis Laizans / Reuters

«Контрнаступление — это сложно… Людям не стоит думать, что это будет легкой прогулкой. Так не бывает… Такой тип операций чрезвычайно труден, и я думаю, что то, как они (ВСУ.— “Ъ”) ее проводят, достойно похвалы. Это очень, очень трудное время для них»,— сказал господин Бауэр журналистам в Брюсселе (цитата по Reuters).

Глава военного комитета сравнил контрнаступление украинской армии с высадкой союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Он напомнил, что тогда союзникам понадобилось «семь, восемь, девять недель», чтобы прорвать оборону немцев. Поэтому нет ничего удивительного в том, что наступление ВСУ продвигается медленно, отметил он.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что Украина пыталась перейти в контрнаступление с 4 июня. Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля говорил, что причиной замедления войск в контрнаступлении стали проливные дожди. По его словам, Киев хочет показать результаты до саммита НАТО, который стартует в Вильнюсе 11 июля.

Подробнее — в материале «У Киева разведали план».

Эрдни Кагалтынов