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Коммерсантъ FM
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Reuters: индийские НПЗ начали оплачивать часть российской нефти в юанях

Индийские нефтеперерабатывающие компании (НПК) стали платить за часть закупаемой в России нефти в юанях. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники, непосредственно знакомыми с вопросом.

По словам трех источников Reuters, в июне крупнейший покупатель российской нефти Indian Oil Corp первой из индийских госкомпаний заплатила за часть нефти в юанях. Еще два из трех частных нефтепереработчиков в Индии также оплачивают часть российского импорта юанями.

Reuters не приводит названия частных нефтепереработчиков, частично перешедших на юани. При этом агентство отмечает, что частные индийские НПК Reliance Industries Ltd и HPCL Mittal Energy Ltd не ответили на его запрос о комментарии.

После введения эмбраго на российскую нефть Индия стала одним из основных покупателей энергоносителя. В Indian Oil говорили, что Индия нарастит долю импорта российской нефти до 30% к 2024 году. По данным аналитической компании Kpler, которые приводит Bloomberg, в июне ежедневный объем поставок нефти из России в Индию вырос до 2,2 млн баррелей. Рекордные показатели фиксируются уже десятый месяц подряд.

4 мая агентство Reuters сообщило, что Индия и Россия решили отказаться от механизма расчета в индийской национальной валюте, поскольку он невыгоден России — порождал торговый дисбаланс. Расчеты между двумя странами продолжались в американских долларах. Источники Reuters уточнили, что использовать индийскую национальную валюту России неудобно, в связи с чем Москва хочет, чтобы ей платили в других валютах, к примеру — в китайских юанях.

О торговле между двумя странами — в материале «Ъ FM» «Рупиям ищут пути вывода».

Олеся Павленко

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