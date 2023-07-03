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Суд признал банкротом экс-бенефициара Бинбанка и Рост-банка Микаила Шишханова

Арбитражный суд Московской области признал банкротом бывшего бенефициара Бинбанка и Рост-банка бизнесмена Микаила Шишханова. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Фото: Ъ

Фото: Ъ

Во время заседания представитель Микаила Шишханова сообщил, что его неисполненные обязательства перед кредиторами составляют 853 млрд руб., что превышает стоимость его активов в 12 тыс. раз. По его словам, на данный момент господин Шишханов не работает, у него нет источников доходов. Представитель добавил, что в собственности у бизнесмена есть только две квартиры.

В 2014 году Центробанк принял решение о санации Рост-банка. Санатором назначили Бинбанк, позднее Микаил Шишханов купил 100% акций Рост банка. В 2017 году Центробанк взял на санацию обе кредитные организации. В 2018-м Рост-банк присоединился к «Трасту», в 2019-м Бинбанк объединили с «Открытием».

По данным ЦБ, с 2014 по 2017 год были совершены «экономически нецелесообразные сделки» при санировании Рост-банка Бинбанком. В ноябре 2022 года суд взыскал с Микаила Шишханова и Александра Лукина 71,2 млрд руб. по иску ЦБ. Эти средства были взысканы в пользу банка «Открытие». 20 апреля 2023 года суд взыскал с господ Шишханова и Лукина около 283,9 млрд руб. в интересах банка «Траст». В мае суд взыскал с Микаила Шишханова более 83,8 млрд руб. в рамках привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам подконтрольной ему компании «Диджитал инвест».

Подробнее — в материале «Ъ» «Микаил Шишханов выпал из дела Бинбанка».

Олеся Павленко

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