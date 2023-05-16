Суд взыскал с Шишханова 83,8 млрд рублей в счет долгов принадлежавшей ему «Диджитал инвест»

Арбитражный суд Москвы взыскал с бывшего владельца Бинбанка и Рост-банка Микаила Шишханова свыше 83,8 млрд руб. в рамках привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам подконтрольной ему компании «Диджитал инвест». Об этом говорится в определении суда, выдержки из которого приводит «РИА Новости».

Согласно данным ЕГРЮЛ, 99,9% в ООО «Диджитал инвест» принадлежит компании Foaliri Trading Limited (зарегистрирована на Кипре), единственным участником которой является Микаил Шишханов. В апреле 2021 года суд рассмотрел заявление конкурсного управляющего «Диджитал инвест» Максима Лапкина и подтвердил наличие оснований для привлечения Микаила Шишханова к ответственности по долгам компании.

В январе 2020 года занимавшаяся выпуском облигаций компания «Диджитал инвест» была признана банкротом по упрощенной процедуре. Обязательства по восьми выпускам облигаций, которые состоялись в период с 2015 по 2016 год, на сумму около 82 млрд руб. остались непогашенными. Суд включил их в реестр требований кредиторов по заявлению ООО РКТ, которое выступало представителем владельцев облигаций.

По итогам рассмотрения заявления Максима Лапкина суд установил, что компания «Диджитал инвест» совершила две цепочки сделок, направленных на вывод активов. Речь идет о выдаче взаймы компании Burglen Finance Limited более 44,4 млрд руб., полученных от размещения облигаций. Однако после ряда сделок вместо этих денег «Диджитал инвест» получила акции компании Grossgrove Limited, рыночная стоимость которых оценивается более чем в 1,2 млрд руб. Еще один заем в размере 12,1 млрд руб. был выдан компании Foaliri Trading Limited, также принадлежавшей Микаилу Шишханову. По нему «Диджитал инвест» получила убыток — около 10,8 млрд руб.

Милена Костерева