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Коммерсантъ FM
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«Известия»: новые магазины Maag могут открыться не раньше 2024 года

Дубайская компания Fashion And More Management DMCC, владелец магазинов одежды Maag, Ecru, Dub и Vilet, которые открылись на месте ушедших из России Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius, поставил на паузу открытие новых магазинов. Компания хочет оценить продажи в магазинах своих брендов по итогам 2023 года и только потом принять решение о расширении сети. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на одного из брокеров торговой недвижимости.

Сейчас в новых магазинах Maag, Ecru, Dub и Vilet есть сложности с логистикой, что грозит низкими оборотами, пишут «Известия». По словам брокера, к началу 2024 года ритейлер продаст несколько сезонных коллекций, «и будет понятно, на какой оборот и прибыль выходят бренды».

Директор, глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова подтвердила, что сейчас ритейлер не рассматривает новые площадки для открытия магазинов, а анализирует работу уже действующих точек. По ее словам, несмотря на большое количество негативных отзывов на коллекции и их качество, многие магазины показали хорошие продажи сразу после запуска.

Магазины Maag, Ecru, Dub и Vilet открылись в России в бывших точках Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius в мае 2023 года. Испанская Inditex, которой раньше принадлежали эти площади, приостановила работу в России в марте 2022 года, а год спустя решила окончательно закрыть 269 из 514 магазинов в России.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Maag встречают по одежке».

Олеся Павленко

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