Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа считает, что западные страны стремятся использовать ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в качестве основания для участия в боевых действиях на Украине в качестве стороны конфликта. По его словам, вооруженные силы Украины нарастили активность на участке линии фронта в районе, где расположена ЗАЭС.

«Агрессивные западные политики готовы пойти на все. Организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой "шлюз" для легализации участия НАТО в конфликте»,— рассказал ТАСС господин Каарча.

По словам советника гендиректора «Росэнергоатома», на Западе целенаправленно формируется образ России как страны, способной осуществить акт ядерного терроризма. «В последующем он будет квалифицирован как угроза для европейского и всего мирового сообщества. Таким образом, по моему мнению, мы в преддверии, на мой взгляд, куда более серьезных событий, чем это может показаться на первый взгляд»,— добавил он.

Ренат Каарча полагает, что поддерживающие Украину западные страны не хотят считаться с указом президента РФ Владимира Путина о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию. «Если раньше распространявшаяся ложь преследовала цель очернить Россию и представить нас в глазах мирового сообщества средоточием вселенского зла, то сейчас использование лжи планируется совсем в других целях. Они подготавливают мировое сообщество к назначению виноватого еще до наступления события»,— сказал он.

Господин Каарча утверждает, что в последнее время вооруженные силы Украины нарастили свою активность на участке линии фронта в районе, где расположена Запорожская АЭС. «Мы видим концентрацию военной силы на участке линии боевого соприкосновения рядом с Энергодаром и близлежащих к нему территориях. Могу сказать совершенно определенно, что численность украинских сил в течение последнего месяца—полутора увеличилась здесь в разы», заключил он.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении взорвать Запорожскую АЭС. 20 июня с аналогичным заявлением выступил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Он утверждал, что российская сторона заминировала Запорожскую АЭС, заложив взрывчатку в том числе в пруд-охладитель. В Кремле назвали заявления украинской стороны «очередной ложью».

29 июня Украина инициировала учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС. 30 июня Россия распространила в Совете Безопасности и Генеральной ассамблее ООН письмо с призывом не допустить диверсий Украины на станции.

Милена Костерева