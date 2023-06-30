«Росатом»: работники ЗАЭС не получали указания покинуть станцию

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа опроверг заявления украинской стороны об эвакуации сотрудников Запорожской АЭС. Об этом представитель «Росатома» сообщил «Интерфаксу».

«Запорожская АЭС работает штатно. Таких указаний сотрудникам мы не давали. Никто никуда не уезжает»,— рассказал господин Карчаа. Он добавил, что такие заявления «кажутся бредятиной», но «на самом деле это вполне осмысленные шаги по раскачиванию ситуации, манипулированию общественным мнением».

По словам Рената Карчаа, на станции сейчас работают почти 4 тыс., «кто-то периодически уезжает на выходные, некоторые уходят в плановые отпуска».

Представитель «Росатома» уверен, что цель ложных заявлений — создание «альтернативной виртуальной реальности» на фоне подготовки «некоей спецоперации». «Совершенно очевидно, что они готовят некую спецоперацию, целью которой является ядерный инцидент»,— отметил он.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что персоналу станции якобы поступило указание уехать в Крым до 5 июля. По их данным, ЗАЭС покинули трое сотрудников «Росатома» и несколько работников станции.

15 июня 2023 года Запорожскую АЭС посетил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его визит был связан с разрушением плотины Каховской ГЭС, поскольку каховское водохранилище обеспечивало работу пруда-охладителя станции. С этого же месяца на станции обеспечено постоянное присутствие четырех инспекторов МАГАТЭ. В их обязанности в том числе входит наблюдение за последствиями возможных ударов вблизи станции со стороны России и Украины.

30 июня Россия распространила в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной ассамблее ООН письмо с призывом не допустить диверсий на ЗАЭС. Украина проводит учения по отработке действий в случае чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

Подробнее — в материале «Ъ» «На атомной станции сойду».

Полина Мотызлевская