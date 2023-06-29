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Коммерсантъ FM
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Гросси заявил о рисках безопасности Запорожской АЭС в связи с наступлением ВСУ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской АЭС как относительно стабильную. При этом он выразил обеспокоенность в связи с контрнаступлением Украины. Он допустил угрозу безопасности станции, поскольку она расположена на линии фронта.

«В рамках визита я своими глазами увидел, что были приняты меры для удержания и сохранения доступной воды для охлаждения станции. Я могу подтвердить, что в этом плане сейчас ситуация относительно стабильная. Но есть другие вопросы, которые связаны с контрнаступлением. Станция расположена посередине передней линии фронта. Поэтому я не менее обеспокоен»,— сказал господин Гросси по итогу визита на Запорожскую АЭС в середине июня (цитата по ТАСС).

Глава МАГАТЭ уточнил, что обеспокоенность сотрудников агентства связана в том числе с заметным увеличением личного состава военнослужащих и количества боевой техники с обеих сторон конфликта. Усиление, по его словам, наблюдается в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

Рафаэль Гросси посетил Запорожскую АЭС 15 июня в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС. Каховское водохранилище обеспечивало работу пруда-охладителя станции. Господин Гросси называл ситуацию серьезной, при этом подчеркнул, что специалисты провели работу для ее стабилизации.

Миссия МАГАТЭ следит за ситуацией на Запорожской АЭС с августа 2022-го. С сентября станция перешла в российскую юрисдикцию. При этом на станции обеспечено постоянное присутствие двух инспекторов МАГАТЭ, а с этого месяца — четырех. Они в том числе следят за последствиями возможных ударов вблизи станции со стороны России или Украины.

Подробнее о ситуации на Запорожской АЭС — в материале «Ъ» «На атомной станции сойду».

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