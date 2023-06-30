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Коммерсантъ FM
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УК «Первая» получила лицензию иностранного инвестора в Индии

Управляющая компания «Первая» получила в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора второй категории. Теперь компания сможет управлять активами клиентов на фондовых биржах Индии. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте УК «Первая».

«Управляющая компания ''Первая'' получила в Индии лицензию иностранного портфельного инвестора второй категории. Совет по ценным бумагам и биржам Индии внес УК ''Первая'' в соответствующий реестр»,— сообщили в компании.

Лицензия иностранного портфельного инвестора (Foreign Portfolio Investor, FPI) открывает доступ к операциям на локальном рынке ценных бумаг. С помощью полученной лицензии компания сможет открывать напрямую счета у индийских брокеров и других участников рынка, чтобы управлять активами клиентов на фондовых биржах страны.

В компании пояснили, что FPI позволит создавать инвестиционные продукты с индийскими акциями, облигациями и ETF без посредников, лишних комиссий, депозитариев, а также расчетных систем недружественных стран.

По словам гендиректора «Первой» Андрея Бершадского, капитализация рынка Индии превышает $3 трлн, это пятый по величине фондовый рынок мира.

Первой в России доступ к рынкам Индии получила УК «Альфа-капитал» в феврале текущего года. Альфа-капитал» заключил соглашение с индийской Orbis Financial Corporation по предоставлению депозитарных услуг. Затем в марте того же года розничный брокер «Финам» допустил российских инвесторов на частный и публичный рынки Индии.

В декабре 2022 года СПБ Биржа рассказала о своих планах расширить предложение ценных бумаг эмитентов из недружественных юрисдикций, в том числе с листингом в Бразилии, Индии, Мексике, Узбекистане и ЮАР. Самым перспективным направлением аналитики считают Индию из-за высоких темпов роста ее ВВП и численности населения.

Национальная фондовая биржа Индии (National Stock Exchange of India Ltd, NSE) входит в топ-10 бирж мира по рыночной капитализации, на ней обращаются бумаги более 2 тыс. компаний. В 2022 году капитализация Бомбейской фондовой биржи (старейшая в Индии и Азии) составила около $2 трлн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тонкости перехода».

Полина Мотызлевская

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