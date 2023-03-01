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Коммерсантъ FM
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«Финам» предоставит инвесторам доступ к биржевому рынку Индии

Розничный брокер «Финам» заключил партнерство с инвестиционными компаниями FinSight Ventures и Ashika Group. Оно позволит клиентам брокера получить доступ на частный и публичный рынки Индии.

«В последующем "Финам" и Ashika Group предоставят российским инвесторам доступ к торговле акциями на биржах NSE и BSE»,— говорится в пресс-релизе на сайте «Финама».

21 февраля «Альфа-Капитал» стала первой российской компанией, допущенной до биржевых торгов в Индии. Минимальный порог входа был установлен на уровне 1 млн руб.

Подробнее об открытии индийских бирж для россиян — в материале «Ъ FM» «Индия открывает биржи для россиян».

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