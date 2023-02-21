«Альфа-Капитал» стала первой допущенной до индийских биржевых торгов компаний

13 февраля совет по ценным бумагам Индии зарегистрировал управляющую компанию (УК) «Альфа-Капитал» в качестве иностранного портфельного инвестора. Структура «Альфа-Групп» стала первой российской компанией, допущенной к индийским биржевым торгам.

Как пояснили РБК в УК, разрешение индийского регулятора позволит компании проводить сделки на Бомбейской и Национальной биржах. «Альфа-Капитал» заключит соглашение с провайдером Orbis Financial Corporation.

Хотя биржевые расчеты будут вестись в рупиях, клиенты УК будут получать доходы в рублях. «Конвертация будет проходить за пределами российской инфраструктуры, через наших контрагентов. То есть выводить из России мы будем рубли и возвращать тоже рубли. Никаких трансграничных переводов в рупиях не будет, потому что это сложная процедура»,— объяснила изданию гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Минимальный порог входа для квалифицированных инвесторов в рамках управляемой стратегии установлен на уровне в 1 млн руб. Руководство УК рассчитывает постепенно уменьшать порог инвестиций и формировать стратегии для розничных клиентов.

В декабре стало известно о планах СПБ Биржи расширить предложение ценных бумаг эмитентов из недружественных юрисдикций, в том числе с листингом Бразилии, Индии, Мексики, Узбекистане и ЮАР. Одним из наиболее перспективных направлений аналитики считают Индию — из-за высоких темпов роста ВВП и численности населения.

Андрей Сапожников