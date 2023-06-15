Тонкости перехода

Разворот российской экономики на Восток сказывается и на инвестиционных предложениях профучастников фондового рынка. Наряду с предложением акций гонконгских компаний и ПИФов, ориентированных на ценные бумаги в юанях, управляющие и брокеры работают над прямым доступом на фондовые рынки дружественных стран дальнего зарубежья, в первую очередь Китая и Индии. Это открывает доступ к нескольким тысячам ценных бумаг в дружественных юрисдикциях. Правда, после запуска таких торгов они будут доступны только квалифицированным инвесторам.

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Впервые о масштабной переориентации России во внешней экономической деятельности в сторону Востока было объявлено еще весной 2014 года, но только в минувшем году она пошла полным ходом. Об этом говорят не только стремительный рост товарооборота с Китаем, Турцией и Индией, но и резкое падение доли доллара и евро в общем товарообороте России. Если в начале 2022 года доля доллара и евро в экспортных сделках составляла 87%, то к концу — 48%, доля рубля и юаня выросла с 12% и 0,5% до 34% и 16% соответственно. В импорте доля валют недружественных стран упала с 65% до 46%, рубля — снизилась с 29% до 27%, юаня — выросла с 4% до 23%. По итогам апреля доля китайской валюты в экспорте достигла 18% в импорте — 27%. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе майского визита в Китай заявил, что 70% трансграничных расчетов между РФ и КНР проводятся в национальных валютах.

С кем вы, мастера финансов

Фондовый рынок все последние годы развивался в противофазе с политической ориентацией: инвесторы наращивали вложения в акции американских и европейских компаний, управляющие запускали фонды на эти активы, а ЦБ намеревался смягчить требования к размещению на внутреннем рынке иностранных ETF. События минувшего года с блокировкой россиянам доступа к иностранным ценным бумагам продемонстрировали высокие риски подобных инвестиций.

Летом прошлого года СПБ Биржа запустила торги акциями гонконгских компаний, а управляющие запустили три новых фонда, ориентированных на инвестиции в юаневые активы. Осенью прошлого года УК «РБ-Капитал» первой на рынке предложила фонд на акции гонконгских компаний, торгуемые на СПБ Бирже. В январе текущего года УК «Первая» запустила фонд, инвестирующий в облигации, номинированные в юанях, а также инструменты денежного рынка, номинированные в китайской валюте. В мае на Московской бирже начали торговаться паи биржевого фонда УК «Ингосстрах-Инвестиции», ориентированные на индекс российских облигаций, номинированных в китайских юанях, который рассчитывает Московская биржа.

У управляющих есть еще фонды еврооблигаций, в которые наряду с замещающими облигациями включаются и юаневые облигации российских эмитентов, но таких фондов не так много. Причина узости предложения инвестиций в альтернативных валютах связана с ограниченным инструментарием, на основе которого управляющие могут создавать фонды. Это, по словам директора по инвестициям УК «Восток-Запад» Александра Лаврова, не дает в полной мере создать диверсифицированный хороший фонд и реализовать разные стратегии управления.

Бомбейская прописка или гонконгская

Из-за естественных ограничений внутреннего рынка профучастники активно ищут прямой выход на внешние рынки, и в первую очередь на рынки дружественных стран. В феврале УК «Альфа-Капитал» зарегистрировалась в Совете по ценным бумагам и биржам Индии как иностранный портфельный инвестор (FPI). В марте ФГ «Финам» объявила о том, что в партнерстве с FinSight Ventures и Ashika Group предоставит инвесторам доступ к рынку Индии. «На данный момент предполагается, что инвесторы получат доступ со счета, открытого у российского брокера. Смогут напрямую (с учетом вышестоящего индийского брокера) торговать индийскими ценными бумагами. Кроме того, будут представлены стратегии доверительного управления, также через российскую юрисдикцию»,— рассказал президент—председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков.

Первым на российском рынке статус квалифицированного иностранного институционального инвестора (QFII) в Китае в феврале прошлого года получил депозитарий СПБ Биржи — Бест Эффортс банк (сейчас СПБ-банк). Это позволило торговой площадке начать торговлю гонконгскими акциями. Среди УК первый QFII в феврале этого года получила УК «Ингосстрах-Инвестиции». В марте компания получила лицензию Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая на операции с ценными бумагами и фьючерсами. Получение статуса и лицензии открывает доступ компании и ее клиентам к торгам на фондовых биржах материкового Китая.

Способы входа В Индию нерезидент может войти тремя способами: получением статуса Foreign Portfolio Investor (FPI), через соглашение об удержании инвестиций в течение определенного времени (Voluntary Retention Route) либо путем вложений в государственные облигации и ограниченный круг «голубых фишек» (Fully Accessible Route). В зависимости от способа входа будет доступен различный набор торгуемых на бирже инструментов, при этом максимально широк он в случае получения статуса FPI. В рамках режима FPI существует два способа инвестирования: для иностранного институционального инвестора (FII) и квалифицированного иностранного инвестора (QFI). «Для получения статуса FPI необходимо быть резидентом страны, в которой, во-первых, регулятор рынка ценных бумаг входит в международную организацию IOSCO либо соответствует определенным критериям, а во-вторых, соблюдаются стандарты FATF по борьбе с отмыванием денег»,— отмечает Виктор Барк из УК «Альфа-Капитал». Самостоятельно получить такой статус нельзя, необходимо воспользоваться услугой одного из сертифицированных участников депозитарного учета (DPP), выполняющего функции кастодиана, который собирает необходимые документы и подает их в регистрирующий орган. «Большую часть времени занимает подготовка и обмен документами — сбор полного комплекта документов для получения статуса FPI может занять 3–6 месяцев»,— рассказал господин Барк. В Китае два основных способа доступа к бирже через получение статуса «квалифицированный иностранный институциональный инвестор» (QFII) и «юаневый квалифицированный иностранный институциональный инвестор» (RQFII). На удовлетворение требованиям претендента проверяет Комиссия по ценным бумагам Китая. «Комиссия запрашивает большой объем информации по структуре акционеров, финансовому положению кандидата и инвестиционной стратегии на рынках Китая. Поэтому лишь немногие компании из России получат этот статус»,— уверен Андрей Майоров из УК «Ингосстрах-Инвестиции». По его словам, на проведение переговоров с местными консультантами ушло около трех месяцев, столько же ушло на получение статуса QFII.

Получение статуса FPI и QFII не приводит к автоматическому доступу локальных инвесторов к рынкам дружественных стран. Как рассказал директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк, в настоящее время компанией открываются кастодиальный, банковский и брокерский счет доверительного управляющего и налогового консультанта, который будет рассчитывать налог и подтверждать его уплату инвестором каждый раз, когда инвестор захочет «репатриировать» деньги из Индии. И уже после завершения всех процедур компания сможет в интересах клиентов совершать сделки с ценными бумагами на Бомбейской (BSE) и Национальной (NSE) фондовых биржах.

Подобные инвестиции будут доступны пока только квалифицированным инвесторам. Сейчас для получения необходимого статуса требуется соответствовать одному из шести критериев, самый популярный из которых — наличие активов не менее чем на 6 млн руб., либо на эту сумму заключать сделки в среднем не реже десяти раз в квартал и не реже одного раза в месяц. «Регулятор не разграничивает иностранные ценные бумаги на дружественные и недружественные, для работы на любых иностранных площадках нужно соответствовать требованиям по квалификации»,— отмечает Владислав Кочетков.

Впрочем, компании изучают вопрос доступности таких инвестиций и для широкой розницы. «На первом этапе планируем сфокусироваться на стратегиях для квалинвесторов, далее рассматриваем возможность запустить продукты для розничных инвесторов»,— рассказал Виктор Барк. Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Андрей Майоров рассказал о планах компании создать продукты коллективных инвестиций (в первую очередь ЗПИФы и ОПИФы) для доступа инвесторов к китайскому внутреннему рынку с максимально широкой диверсификацией.

Флагманы развивающихся

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Рынки Китая и Индии УК выбирают не случайно. Помимо того что эти страны не присоединились к западным санкциям и сотрудничество с ними существенно выросло, их рынки входят в десятку крупнейших мировых по капитализации.

На китайском фондовом рынке торгуется более акции 5 тыс. компаний суммарной капитализацией $13 трлн, и по этому показателю он уступает только фондовому рынку США, на котором обращается акции 5,5 тыс. компаний с суммарной капитализацией более $55 трлн. Экономика Китая по покупательской способности уже опережает экономику США, при этом темпы роста остаются одними из самых высоких в мире. Пока западные рынки балансируют на грани рецессии, МВФ ожидает роста китайской экономики на 5,2% в 2023 году и на 4,5% в 2024 году. «Китайский рынок, несмотря на снижение в 2022 году, демонстрирует положительную динамику и сохраняет дальнейший потенциал роста до конца года за счет ослабления антиковидного регулирования, стимулирующих мер государства, восстановления спроса и предложения»,— отмечает руководитель проектов УК «Первая» Михаил Тараканов. По его словам, остаются недооцененными китайские отрасли информационных технологий, медиа и игр, которые слабо представлены на российском рынке.

Немного статистики В России обращается 31 выпуск корпоративных и банковских облигаций, номинированных в юанях, от 15 российских эмитентов, суммарным объемом 81,5 млн юаней. Кроме этого, на рынке торгуется три десятка выпусков замещающих облигаций тоже отечественных эмитентов на $10 млрд, €3,6 млрд, а также 411 млн в фунтах и 168,2 млн в швейцарских франках. На СПБ Бирже торгуется 115 ценных бумаг дружественных гонконгских компаний и одного эмитента из Казахстана.

Индия по размеру ВВП занимает пятое место в мире, а по размеру фондового рынка входит в десятку крупнейших площадок. На индийских биржах торгуется более 5 тыс. компаний, чья капитализация суммарно достигает $3 трлн. МВФ ожидает в ближайшие два года роста ВВП Индии на 6,1% и 6,8% соответственно. «Рост ВВП Индии поддерживается интенсивным вложением в основные средства производства, ростом кредитования и конкурентной стоимостью рабочей силы, а также экспортом. Промышленность, IT, банковский и потребительский сектора, фармацевтика закладывают высокий потенциал роста внутреннего рынка»,— отмечает Михаил Тараканов.

Индийский рынок, как отмечает Владислав Кочетков, не относится к недружественным, тут представлены российские банки, готовые помочь с вопросами предоставления рупиевой ликвидности. Доступ к этому рынку дает возможность инвестировать в большинство классов активов на рынке ценных бумаг Индии, включая акции, деривативы, долговые обязательства и паи фондов. Эксперт обращает внимание на валютные риски при инвестировании, проблемы с перемещением средств, на языковой барьер, вероятность принудительного закрытия счетов и пр.

Возможности и риски

С прямым выходом на рынки дружественных стран появятся дополнительные возможности расширения продуктовой линейки, создания более дифференцированного инвестиционного портфеля, построения торговых моделей с использованием новых инструментов, считает заместитель управляющего СПбВБ Михаил Темниченко. К тому же при получении прямого доступа на площадки дружественных стран исключается присутствие в цепочке посредников инфраструктуры недружественных стран, а значит риски заморозки активов минимальны. «Для нас важно было выстроить работу так, чтобы полностью исключить элементы инфраструктуры недружественных стран»,— отмечает Виктор Барк.

К преимуществам прямой торговли на восточной бирже можно отнести высокую ликвидность. Объем торгов акциями на Hong Kong Stock Exchange в апреле составил $240 млрд, тогда как на СПБ Бирже — $66,2 млн. Рынки Индии и Китая более ликвидны, чем российский. Среднедневной объем торгов на Шанхайской бирже составляет $60 млрд, тогда как на Московской не превышает $1 млрд. Как считает Михаил Тараканов, инвесторы могут там рассчитывать на наилучшие цены на рынках и не довольствоваться списком листингованных бумаг.

Однако при этом стоит учитывать подводные камни прямого доступа на рынки Востока. Во-первых, инвесторам придется работать в рамках новой юрисдикции, так как контрагентом профессионального участника становится иностранная площадка или клиринговая организация и ее депозитарий. «На начальных этапах, конечно, будет много шероховатостей»,— отмечает Михаил Темниченко. Во-вторых, изменится профиль валютного риска: вместо рубля будет использоваться валюта расчетов целевой биржи. А значит, придется учитывать то, что курс юаня контролируется Народным банком Китая, а индийская рупия является частично конвертируемой. Правда валютный риск присущ таким инвестициям вне зависимости от места покупки.

Страновая диверсификация В условиях постоянно расширяющихся антироссийских санкций и высокой неопределенности относительно дальнейшей перспективы российской экономики любая возможность страновой диверсификации — это благо для рынка, считают его участники. Такие потребности, как считает Константин Асатуров, связаны не с тем, что российские активы в чем-то уступают зарубежным, а исходя из экономической целесообразности лучше хранить свои средства в валютах и активах разных стран, что делает портфель более защищенным в случае тех или иных локальных шоков. «К тому же российские инвесторы уже привыкли к широким страновым возможностям, которые были до начала 2022 года»,— полагает господин Асатуров.

При прямой торговле придется учитывать разницу во времени, которая исчисляется несколькими часами. Например, в случае с китайскими биржами разница составляет более пяти часов. По словам Михаила Тараканова, заметной проблемой может стать отсутствие качественной аналитики целых отраслей экономик и их эмитентов, включая непосредственное общение с менеджментом интересующих компаний. Поэтому он видит более правильным не самостоятельную торговлю инвесторов на биржах, а участие в них через продукты УК, которые возьмут на себя анализ и подбор интересных бумаг.

Как считает управляющий директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров, при выборе схемы торговли работают те же законы диверсификации, как и при любом формировании инвестиционного портфеля. Поэтому, по его мнению, лучше иметь возможность покупать активы дружественных стран через СПБ Биржу, различные УК или брокеров на самих биржах. «В случае ограничений, вторичных санкций или каких-либо корпоративных проблем это поможет минимизировать ущерб»,— поясняет господин Асатуров.

Расширяя горизонты

Опрошенные «Деньгами» УК рассказали о планах выхода и на рынки других дружественных России стран. Владислав Кочетков заявил об изучении рынков Турции, континентального Китая, ОАЭ, Малайзии, Египта, Мексики, Бразилии и ряда других стран. По словам Виктора Барка, любая страна с достаточно развитым внутренним финансовым рынком и желанием установить с Россией торговые отношения с расчетами в национальных валютах может быть интересна для инвестиций.

Гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев признался, что в компании изучают все возможности открытия прямых контактов в континентальном Китае, Индии, ОАЭ и ряде других дружественных стран. «До введения ограничений доступа к иностранным фондовым рынкам продукты можно было создавать без построения полноценной инфраструктуры, за нас это делали брокеры. Сейчас мы видим перспективы при полноценном, прямом доступе на рынки дружественных стран и работаем в данном направлении»,— отмечает Михаил Тараканов.

Для переориентации на Восток, как считают участники рынка, мало выхода брокеров, управляющих и биржи на рынки дружественных стран. Дмитрий Тимофеев считает, что нужны изменения нормативов для крупных институциональных клиентов: пенсионных фондов, страховых компаний. «Если такое изменение произойдет, это сильно повлияет на процесс. С другой стороны, это увеличит риск оттока средств с российского рынка, из российской экономики»,— отмечает господин Тимофеев. Поэтому он не ждет кардинальных изменений в ближайшей перспективе.

Василий Синяев