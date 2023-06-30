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Коммерсантъ FM
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Лавров: Россия сама поставит зерно в беднейшие страны в случае завершения зерновой сделки

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не видит доводов для продления зерновой сделки, которая истекает 18 июля. По его словам, в случае прекращения соглашения Россия за свой счет обеспечит поставки зерна в беднейшие страны.

«Я не вижу, какие есть доводы у тех, кто хотел бы продолжить действие этой черноморской инициативы, потому что она, как я уже сказал, в части украинского зерна давно стала коммерческой»,— сказал господин Лавров на брифинге (цитата по ТАСС).

По его словам, в случае прекращения действия сделки экспорт российской сельхозпродукции не пострадает. Сергей Лавров добавил, что экспорт российских зерна и удобрений продолжается.

«Мы в случае прекращения действия черноморской инициативы обеспечим поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны за свой счет, безвозмездно»,— сказал господин Лавров.

В мае Россия продлила действие зерновой сделки, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Она предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции, а также разблокировку экспорта продовольствия и удобрений из РФ. Для дальнейшего продления Москва требует переподключить Россельхозбанк к SWIFT. Евросоюз отказался это делать. МИД России говорил, что 18 июля станет временем завершения сделки. В Кремле также заявляли, что не видят предпосылок для продления сделки.

О зерновой сделке — в публикации «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Олеся Павленко

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