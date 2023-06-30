Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Известия»: долги россиян перед банками достигли 30 трлн рублей

Совокупные долги россиян перед кредитными организациями достигли 30,22 трлн руб. к 1 мая против 27,8 трлн руб. к концу первого квартала. Средняя кредитная задолженность на домохозяйство выросла до 509,6 тыс. руб. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка и исследование «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Уровень закредитованности россиян вырос до 41% против 35% в начале года. Самая большая долговая нагрузка на граждан фиксируется в Тыве (115% от дохода), Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртии (56%) и в Московской области (55%). Самая маленькая — в Ингушетии (15%), Чечне (14%), Дагестане (13%), Севастополе (9%) и Крыму (8%).

Как пишут «Известия», общий размер просроченной задолженности вырос с 1,08 трлн руб. до 1,11 трлн руб., средний размер просроченного кредита — с 19,78 тыс. до 20,40 тыс. руб. Также по итогам первого квартала число банкротств граждан выросло на 40,3% к аналогичному периоду 2022 года — до 76 тыс. человек.

Самым популярным видом кредитования в России по-прежнему является ипотека. На ее долю приходится более 50% в кредитном портфеле граждан. При этом по итогам первого квартала 2023 года число выданных ипотек упало на 20%. Больше всего выдача таких кредитов снизилась в Удмуртии (13,9%), Воронежской области (15,1%), Москве (15,6%), Приморском крае (20,4%), а также в Санкт-Петербурге (27,7%). Лидерам по ипотечному приросту стали Чечня (55,1%), Тыва (53,5%), Адыгея (45,9%), Алтай (44,7%) и Краснодарский край (46,6%).

За январь—март 2023 года число исполнительных производств о взыскании задолженностей частных лиц в пользу банков составило 14,4 млн, сообщали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Показатель вырос на 25% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. В мае ЦБ второй раз за год ужесточил требования к кредитованию граждан с высокой задолженностью. Решение принято на фоне роста объема выдачи необеспеченных займов и общей закредитованности населения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Займы подрезают на взлете».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...