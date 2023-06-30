«Известия»: долги россиян перед банками достигли 30 трлн рублей

Совокупные долги россиян перед кредитными организациями достигли 30,22 трлн руб. к 1 мая против 27,8 трлн руб. к концу первого квартала. Средняя кредитная задолженность на домохозяйство выросла до 509,6 тыс. руб. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка и исследование «Общероссийского народного фронта» (ОНФ).

Уровень закредитованности россиян вырос до 41% против 35% в начале года. Самая большая долговая нагрузка на граждан фиксируется в Тыве (115% от дохода), Калмыкии (79%), Ленинградской области (63%), Удмуртии (56%) и в Московской области (55%). Самая маленькая — в Ингушетии (15%), Чечне (14%), Дагестане (13%), Севастополе (9%) и Крыму (8%).

Как пишут «Известия», общий размер просроченной задолженности вырос с 1,08 трлн руб. до 1,11 трлн руб., средний размер просроченного кредита — с 19,78 тыс. до 20,40 тыс. руб. Также по итогам первого квартала число банкротств граждан выросло на 40,3% к аналогичному периоду 2022 года — до 76 тыс. человек.

Самым популярным видом кредитования в России по-прежнему является ипотека. На ее долю приходится более 50% в кредитном портфеле граждан. При этом по итогам первого квартала 2023 года число выданных ипотек упало на 20%. Больше всего выдача таких кредитов снизилась в Удмуртии (13,9%), Воронежской области (15,1%), Москве (15,6%), Приморском крае (20,4%), а также в Санкт-Петербурге (27,7%). Лидерам по ипотечному приросту стали Чечня (55,1%), Тыва (53,5%), Адыгея (45,9%), Алтай (44,7%) и Краснодарский край (46,6%).

За январь—март 2023 года число исполнительных производств о взыскании задолженностей частных лиц в пользу банков составило 14,4 млн, сообщали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). Показатель вырос на 25% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. В мае ЦБ второй раз за год ужесточил требования к кредитованию граждан с высокой задолженностью. Решение принято на фоне роста объема выдачи необеспеченных займов и общей закредитованности населения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Займы подрезают на взлете».