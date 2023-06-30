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Коммерсантъ FM
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Премьер Испании посетит Киев 1 июля

Премьер-министр Испании Педро Санчес в субботу, 1 июля, прибудет с визитом Киев сообщила газета El Pais. Поездка господина Санчеса организована для проведения первого мероприятия в рамках председательства страны в Совете Евросоюза (ЕС).

По данным издания, визит испанского премьера должен продемонстрировать «непоколебимую поддержку ЕС стране». В Киеве он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, уточнил источник издания.

Испания будет председательствовать в Совете ЕС уже в пятый раз, с 1 июля по 31 декабря.

Это уже второй визит Педро Санчеса на Украину в этом году. В прошлый раз он приезжал в украинскую столицу в феврале и также провел встречу с господином Зеленским. После этого господин Санчес заявил, что правительство Испании рассмотрит увеличение количества отправляемых Украине боевых танков Leopard с шести до десяти.

О поддержке Киева — в материале «Ъ» «Евросоюз не ожидал такой повестки».

Лаура Кеффер

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