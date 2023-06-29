ВСУ призвали жителей приграничья Сумской области эвакуироваться

Командующий объединенными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев призвал всех жителей районов Сумской области, которые граничат с Россией, эвакуироваться. По его словам, сумское направление остается самым опасным в северной зоне действий ВСУ.

«Находясь в одном из поселений (граничащих с Россией.— "Ъ"), лично уговорил одну семью местных жителей немедленно уехать, потому что существовала непосредственная опасность. Призываю в данный момент всех граждан, которые проживают в приграничных районах Сумской области, уехать»,— передает слова господина Наева пресс-служба командования объединенными силами ВСУ в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой в РФ признана экстремистской и запрещена). Командующий уточнил, что об алгоритмах и путях эвакуации можно узнать у местных властей.

По словам господина Наева, приграничные поселения ежедневно страдают от обстрелов российских войск. Пресс-служба утверждает, что в суточных сводках с «прискорбной периодичностью» фигурируют села Юнаковка и Писаревка, а также город Белополье. «Абсолютное большинство жертв и пострадавших объектов составляют местные жители, частные дома и гражданские учреждения»,— говорится в пресс-релизе.

Сумская область регулярно подвергается обстрелам. В частности, о взрывах на территории региона местные власти сообщали 26 июня. 13 июня сообщалось о поражении объектов ВСУ в регионе. 4 июня спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщал об атаке дронами объектов в Сумской области.

С начала июня ВСУ проводят наступление на российские позиции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление. Ситуацию он назвал «в целом позитивной», но сложной. 28 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «главного события» в наступлении Киева еще не произошло. По его словам, украинская сторона еще не задействовала основные резервы солдат, в том числе тех, кто недавно прошел обучение в западных странах.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов