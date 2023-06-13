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Коммерсантъ FM
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Власти Украины сообщили о гибели в Кривом Роге 11 мирных жителей

Ночью 13 июня российские военные нанесли удары по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ и складу боеприпасов на Украине. Местные власти сообщали о поражении объектов в Сумской, Черниговской, Харьковской областях и городе Кривой Рог. В последнем во время ракетной атаки произошел пожар в жилом доме. Погибли 11 человек.

Российское военное ведомство уточняло, что удары были нанесены «высокоточным оружием». «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — сказано в сообщении ведомства.

Украинские СМИ ночью сообщали о разрушении промышленных предприятий в Кривом роге. Утром Минэнерго страны уточнило: «Из-за ракетных обстрелов в Кривом Роге повреждено здание ТЭЦ, обесточены три шахты».

Одновременно появились сообщения о пожаре в жилой пятиэтажке города. На распространяемых с места кадрах видно полностью выгоревшее панельное здание, несущие конструкции которого не разрушены. Временно исполняющий обязанности мэра города Юрий Вилкул сообщил, что погибли 11 человек.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины, в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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