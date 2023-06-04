В ВСУ сообщили о попадании двух ракет в аэродром в Кировоградской области

Две крылатые ракеты, которые не смогли сбить украинские системы противовоздушной обороны в ночь на 4 июня, попали в аэродром под Кропивницким в Кировоградской области. Об этом сообщил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«К сожалению, попали в оперативный аэродром возле Кропивницкого. О последствиях я не буду говорить»,— сказал господин Игнат в эфире единого телемарафона, запись приводит издание «Страна.UA».

По его словам, дроны также поразили объекты в Сумской области. Ранее украинские СМИ писали, что ПВО не смогли сбить два дрона.

Прошлой ночью Украина подверглась очередной атаке, по всей стране объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях.

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