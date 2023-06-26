В Одессе произошли взрывы

Во многих украинских регионах в ночь на 26 июня действовала воздушная тревога. В нескольких регионах произошли взрывы.

Воздушная тревога была отменена ближе к 3:00 26 июня, следует из данных официальной карты оповещений. Тревога действовала в том числе в Киеве, Киевской, Одесской, Сумской областях и во многих других регионах.

В оперативном командовании «Юг» сообщили, что в Одесской области работали средства противовоздушной обороны. Местные СМИ публикуют фотографии выбитых окон в домах. Взрывы также произошли в Сумской и Киевской областях. О последствиях не сообщается.