Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Одессе произошли взрывы

Во многих украинских регионах в ночь на 26 июня действовала воздушная тревога. В нескольких регионах произошли взрывы.

Воздушная тревога была отменена ближе к 3:00 26 июня, следует из данных официальной карты оповещений. Тревога действовала в том числе в Киеве, Киевской, Одесской, Сумской областях и во многих других регионах.

В оперативном командовании «Юг» сообщили, что в Одесской области работали средства противовоздушной обороны. Местные СМИ публикуют фотографии выбитых окон в домах. Взрывы также произошли в Сумской и Киевской областях. О последствиях не сообщается.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...