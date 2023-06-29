Назарбаева лишили статуса главы высшего совета названных в его честь организаций

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился статуса главы высшего попечительского совета в организациях «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонда». Соответствующий документ был принят парламентом страны 29 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Новые положения указаны в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования».

Согласно документу, в закон внесли изменения и дополнения в закон о статусе первого президента республики в организациях «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд». Предыдущая редакция документа гласила, что первым председателем попечительского совета является Нурсултан Назарбаев. Новая редакция документа предполагает, что председателем высшего попечительского совета будет президент или назначаемое им лицо.

Ранее 15 февраля 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О признании утратившим силу конституционного закона Республики Казахстан “О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы”». Данный закон регламентировал статус и привилегии Нурсултана Назарбаева, а также членов его семьи. Также депутаты Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана рассматривают поправки об исключении из Уголовного кодекса статьи об ответственности за оскорбление первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Почему первого президента Казахстана лишают привилегий — в публикации «Ъ» «Равный среди бывших».

Полина Мотызлевская