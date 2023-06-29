Вице-премьер КЧР отправлена под домашний арест по делу о хищении 100 млн руб.

Суд отправил под домашний арест вице-премьера Карачаево-Черкесии Ирину Гербекову, которую подозревают по делу о хищении 100 млн руб., сообщило региональное управление МВД «РИА Новости». Не уточняется, когда прошло избрание меры пресечения и в каком суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство труда и социальной защиты КЧР Фото: Министерство труда и социальной защиты КЧР

В рамках уголовного дела об организации преступного сообщества было задержано семь человек. Госпожа Гербекова, по версии следствия, возглавляла организованное преступное сообщество, которое нанесло бюджету ущерб больше чем на 100 млн руб. Утверждается, что деньги выделялись в том числе на покупку лекарств, медоборудования и выплату зарплат медработникам.

Уголовное дело связано с работой республиканской клинической больницы. Госпожа Гербекова руководила учреждением в 2010–2011 годах, а также с 2015 по 2020 год.

Леонид Уварчев