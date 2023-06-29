FT: командующий НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что украинское контрнаступление пока не достигло успеха

Командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Джи Каволи заявил на частной встрече, что украинское контрнаступление еще не достигло значительных успехов, украинская армия борется с российской обороной. Об этом сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на присутствующих во время встречи.

«У России все еще есть преимущество в массе»,— приводит его слова FT.

Кристофер Каволи был назначен на должности командующего Европейским командованием Вооруженных сил США и Верховного главнокомандующего сил НАТО в Европе в мае 2022 года. Такое решение было обусловлено его знаниями о России, в частности, знанием русского языка. Ранее он работал директором по России в Объединенном комитете начальников штабов.

Как сообщает FT, по украинским и западным оценкам, в войне участвует более 400 тыс. российских солдат. Это больше, чем в феврале 2022 года.

Военный штаб НАТО, в свою очередь, отказался комментировать личные наблюдения господина Каволи. «НАТО внимательно наблюдает за конфликтом на Украине с самого начала. Следующий этап их борьбы может быть долгим и трудным, но мы продолжим»,— говорится в заявлении.

По оценке FT, тяжелое контрнаступление Украины против укрепленных российских позиций «развеяло в некоторых столицах надежды на быстрый прорыв на поле боя», который может привести к мирным переговорам. Недавние события вокруг ЧВК «Вагнер» «подняли вопрос о единстве российских вооруженных сил» и о том, как Киеву «лучше всего это использовать», сообщается в материале FT. «Хорошо это или плохо, исход (контрнаступления.—“Ъ”) повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы все это осознаем»,— сказал изданию анонимный европейский дипломат.

9 июня президент Владимир Путин заявил, что началось наступление Украины. По его словам, 7 и 8 июня велись активные бои, однако украинские военные не имели успеха ни на одном участке. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что украинские военные в ходе контрнаступления встречают очень серьезное сопротивление. Ситуацию он назвал «в целом позитивной», но сложной. 28 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что «главного события» в наступлении Киева еще не произошло. По его словам, украинская сторона еще не задействовала основные резервы солдат, в том числе тех, кто недавно прошел обучение в западных странах.

Полина Мотызлевская