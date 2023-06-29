В метро Екатеринбурга на месте рекламы ЧВК «Вагнер» появились баннеры Минобороны

В метро Екатеринбурге на станции «Площадь 1905 года» разместили баннеры с рекламой службы по контракту. Об этом сообщает портал 66.ru. Ранее на этом месте были вывешены плакаты с призывами вступить в ЧВК «Вагнер».

Напомним, реклама частной военной компании в метро провисела около недели. В воскресенье, 25 июня, баннеры были сняты после того, как основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о походе своих бойцов на Москву. Мятеж 24 июня он характеризовал как «марш справедливости».

Действия Евгения Пригожина осудили губернаторы регионов Уральского федерального округа (УрФО). Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в частности, напомнил свои слова о том, что основатель ЧВК «Вагнер» — «это большая проблема, которую рано или поздно придется решать».

Вечером 24 июня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что он договорился об урегулировании конфликта, бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам господин Пригожин отправился в Минск.

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