Свердловский губернатор Евгений Куйвашев заявил, что в регионе все под контролем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на фоне событий вокруг ЧВК «Вагнер» напомнил свои слова о том, что глава компании Евгений Пригожин — «это большая проблема, которую рано или поздно придется решать».

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По его словам, армия должна быть государственной. «Только так она сможет защитить людей, а не будет пытаться подчинить их себе. В итоге Пригожин устроил попытку госпереворота. Из этой ситуации нужно сделать выводы. Уверен, они будут сделаны»,— приводит слова господина Куйвашева департамент информационной политики региона. Он добавил, что в Свердловской области «все под контролем», и региональные власти «следят за ситуацией».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться». Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону включая военный аэропорт. Президент Владимир Путин в своем обращении назвал действия ЧВК «Вагнер» мятежом и авантюрой.

Днем у центра по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург в Екатеринбурге собрались вооруженные люди. Причины своего нахождения там они не назвали. На вопрос журналистов о том, обыски ли проходят в здании, отвечать не стали. Позднее от центра отъехала колонна машин. На одной из них были номера Курганской области. На других автомобилях номеров не было. Часть людей были одеты в камуфляжные костюмы.

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