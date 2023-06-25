В метро Екатеринбурга сняли баннеры с призывами вступить в ЧВК «Вагнер»

На станции «Площадь 1905 года» в метро Екатеринбурга сняли плакаты с призывами вступить в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Баннеры провисели там неделю, с 18 июня. Плакаты с ЧВК также сняли с рекламных щитов на улицах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекламный плакат ЧВК "Вагнер" на станции екатеринбургского метро

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рекламный плакат ЧВК "Вагнер" на станции екатеринбургского метро

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Рекламу ЧВК «Вагнер» в российских регионах начали снимать на фоне событий вокруг главы компании Евгения Пригожина. В частности, об этом сообщали жители Москвы и Подмосковья. По данным telegram-канала Baza, плакаты с призывами вступить в ЧВК демонтировали во Владимире и Крыму.

Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться». Утром 24 июня он заявил, что бойцы ЧВК контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону. Президент Владимир Путин в своем обращении назвал действия ЧВК «Вагнер» мятежом и авантюрой. ФСБ возбудила в отношении Евгения Пригожина уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 июня провел переговоры с Евгением Пригожиным, после чего глава ЧВК сообщил, что компания разворачивает свои колонны и уходит в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, и глава ЧВК «Вагнер» уедет в Белоруссию.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте