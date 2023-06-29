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Россиянка Анна Калинская из-за травмы ноги снялась с Wimbledon

Российская теннисистка Анна Калинская снялась с турнира Wimbledon из-за травмы левого подколенного сухожилия. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

24-летняя Анна Калинская находится на 57-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). У нее нет побед в турнирах Большого шлема. В 2016-м году она выиграла в юниорском турнире Australian Open 2016 в парном разряде.

Основная сетка Wimbledon пройдет с 3 по 16 июля в Лондоне. В этом году российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в нем в нейтральном статусе. В прошлом году российских и белорусских спортсменов не допустили до соревнований. В ответ Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили турнир рейтинговых очков.

О требованиях организаторов Wimbledon к россиянам и белорусам — в материале «Ъ» «Россиянам добавили тенниса».

Олеся Павленко

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