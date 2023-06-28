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Коммерсантъ FM
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Следствие попросило продлить арест режиссеру Беркович и сценаристу Петрийчук

Следственный комитет России обратился в Хамовнический суд Москвы с ходатайством о продлении ареста режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Они находятся под стражей до 4 июля по обвинению в оправдании терроризма ( 205.2 УК) из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

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Евгения Беркович

Евгения Беркович

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Светлана Петрийчук

Светлана Петрийчук

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

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Евгения Беркович

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Светлана Петрийчук

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что суд зарегистрировал ходатайство, дата рассмотрения пока не назначена. Адвокат Светланы Петрийчук сказала «РИА Новости», что заседание могут назначить на 30 июня.

О возбуждении уголовного дела стало известно 4 мая. Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол» о российских женщинах, которых завербовали в сети радикальные исламисты для поездки в Сирию. По результатам экспертизы в постановке обнаружили героизацию ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) и идеологию радикального феминизма.

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович вину не признают. Защита в суде настаивала, что в материалах дела речь идет о размещенной в YouTube читке пьесы, а не о полноценной постановке. По статье об оправдании терроризма обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

Защита Светланы Петрийчук просила избрать другую меру пресечения. Сама сценарист говорила, что она обеспечивает родителей и сестру с ребенком. Защита Евгении Беркович также просила об освобождении из СИЗО, поскольку у нее на иждивении дети. Позднее Светлану Петрийчук поставили на профилактический учет как лицо, склонное к преступлению «террористического характера и экстремистской направленности».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «СКР выходит на подмостки».

Лусине Баласян

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