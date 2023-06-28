Глава «Деловой России»: число плательщиков налога на сверхприбыль в РФ увеличилось в 50 раз

Председатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик сообщил, что изначально налог на сверхприбыль (windfall tax) в РФ должны были заплатить порядка 20 компаний, однако в итоге их число выросло в 50 раз и теперь составляет более 1 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Репик

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Репик

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сначала windfall tax проектировался как налог только на 20 крупнейших бизнес-групп, а в итоге распространился на 1 тыс. гораздо менее крупных компаний»,— рассказал господин Репик в интервью газете «Ведомости».

Как утверждает председатель «Деловой России», в результате действий властей «под удар попадет и самый незащищенный бизнес» из так называемой волшебной долины смерти, то есть компании с оборотом от 2 млрд до 200 млрд руб. Они уже не получают льготы для малого и среднего бизнеса, но еще не доросли до размера гигантов экономики, а значит, «не могут себе позволить заходить в важные кабинеты», подчеркнул господин Репик.

По словам главы «Деловой России», изначально предпринимательское сообщество поддержало идею введения и взимания «налога на сверхприбыль», однако в итоге количество потенциальных плательщиков сбора превзошло ожидания бизнесменов. Алексей Репик уточнил, что Министерство финансов России пообещало в ближайшее время поработать над «донастройкой» налога на сверхприбыль, чтобы учесть пожелания бизнеса.

В июне правительство России одобрило проект закона о налогообложении сверхприбыли за 2021–2022 годы. Как говорил министр финансов РФ Антон Силуанов, собранные в рамках сбора средства пойдут на социальные нужды. Ожидается, что законопроект в ближайшее время рассмотрят Госдума и Совфед.

Единоразовый обязательный сбор затронет предприятия с выручкой более 1 млрд руб. в год при условии, что прибыль в 2021–2022 годах суммарно была выше прибыли в 2018–2019 годах. Его ставка составит 10% разницы прибылей при выплате в 2024 году, но может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 году. От windfall tax освободят нефтегазовую, угольную отрасли, малый и средний бизнес.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Windfall tax обозначил критерии».

Александр Кислов