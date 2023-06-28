Володин предложил Госдуме осудить шведские власти за разрешение сжечь Коран

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам подготовить постановление с осуждением действий шведских властей, которые разрешили провести у мечети в Стокгольме акцию с сожжением Корана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Есть предложение, чтобы наш комитет профильный подготовил к завтрашнему дню постановление, в котором, думаю, что вы со мной согласитесь, мы должны осудить действия властей Стокгольма, Швеции, которые разрешили сожжение Корана рядом с мечетью»,— сказал господин Володин в ходе пленарного заседания.

Ранее сегодня, 28 июня, шведские СМИ сообщили, что стокгольмская полиция разрешила провести очередную акцию с сожжением Корана возле городской мечети. К месту проведения акции направили подкрепление. Премьер-министр Швеции Ульф Яльмар Кристерссон заявил, что решение полиции разрешить акцию с сожжением Корана «законно, но неуместно». Сегодня мусульмане отмечают один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам.

В начале апреля Административный суд Швеции отменил введенный шведским МИДом запрет на демонстрации, во время которых сжигают Коран. В своем решении суд указал, что свобода собраний и демонстраций — конституционно защищенные права.

Акция с сожжением Корана в Стокгольме прошла и в конце января. Тогда демонстрацию провели перед зданием посольства Турции. Ее организовал датско-шведский активист ультраправой и антиисламистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. После этого Турция заявила, что не одобрит вступление Швеции в НАТО.

В России за сожжение Корана возле Соборной мечети в Волгограде в отношении 19-летнего Никиты Журавеля было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). Центральный районный суд Волгограда арестовал молодого человека на два месяца. Рассматривать его дело будет чеченский суд. Там же господин Журавель будет отбывать наказание.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Поджигателя Корана ждут в чеченском суде».

Милена Костерева