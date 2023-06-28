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Коммерсантъ FM
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Песков: государство не имело отношения к бизнесу ЧВК «Вагнер» в Африке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что государство не имело отношения к работе ЧВК «Вагнер» на территории Африки. Он подчеркнул, что помимо денежных средств, которые выделялись компании по линии Минобороны, у «Вагнера» был и свой частный бизнес.

Отвечая на вопрос журналистов, готова ли Россия оказать ЧВК «Вагнер» финансовую или иную поддержку на фоне введенных США санкций, Дмитрия Песков сказал: «У компании там был самостоятельный бизнес. И к этому бизнесу государство не имело никакого отношения».

Накануне на встрече с военными, участвовавшими в подавлении мятежа ЧВК «Вагнер», Владимир Путин заявил, что государство оплачивало деятельность группы и с мая 2022 года по май 2023 года заплатило ЧВК «Вагнер» 86 млрд 262 млн руб. «Путин говорил о достаточно значительных денежных суммах, которые выделялись по линии Министерства обороны. Он называл эти цифры. Но компания занималась и своим бизнесом, который не имеет к государству никакого отношения»,— объяснил господин Песков.

27 июня США внесли в санкционный список четыре юридических и одно физическое лицо, связанные, по версии Вашингтона, с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Среди них — базирующиеся в Центральноафриканской Республике алмазодобывающая компания Diamville и предприятие Midas Resources, занимающаяся добычей полезных ископаемых. При этом власти ЦАР заявили, что готовы принять взамен ЧВК «Вагнер» любую иную военную компанию из России.

О том, как удалось решить ситуацию с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер»,— в публикации «Ъ» «Союзный государь».

Милена Костерева

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