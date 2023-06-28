Посольство России о новой военной помощи Украине: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение

Посольство России в США прокомментировало выделение нового пакета военной помощи Украине от США. В посольстве заявили, что новый пакет помощи «подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение» со стороны США. Комментарий приводит пресс-служба в Telegram дипмиссии.

«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры»,— сказано в комментарии посольства.

В дипмиссии добавили, что «лучшим ответом» на новый пакет военной помощи станет «искореженная техника, дымящаяся на полях» в зоне военного конфликта России и Украины.

Накануне США объявили нового пакета помощи Украине на сумму $500 млн. В него войдут боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, БМП Bradley; БТР Stryker. Это третий пакет помощи Украине от США за июнь. Ранее власти страны объявляли о новой помощи Киеву 9 июня на $2,1 млрд и 13 июня на $325 млн.