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Коммерсантъ FM
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США выделили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн

Министерство обороны США сообщило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью $325 млн. В него, в частности, вошли противотанковые средства, системы ПВО, бронетехника и артиллерийские боеприпасы, следует из пресс-релиза на сайте Минобороны.

Уточняется, что в пакет военной помощи вошли:

  • боеприпасы для ПЗРК NASAMS;
  • ПЗРК «Стингер»;
  • боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 15 боевых машин пехоты Bradley;
  • 10 БТР Stryker;
  • противотанковые системы Javelin;
  • ПТРК TOW;
  • противотанковые системы AT-4;
  • более 22 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;
  • боеприпасы для разрушения препятствий;
  • тактическое оборудование поддержки защищенной связи;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

В прошлый раз о предоставлении военной помощи Украине США сообщали 9 июня. Тогда в пакет общей стоимостью до $2,1 млрд вошли, в частности, артиллерийские снаряды, БПЛА Puma и системы ПВО HAWK. С февраля 2022 года по начало мая 2023 года США вложили в оказание помощи Украине в области безопасности $36,9 млрд.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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