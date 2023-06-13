США выделили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн

Министерство обороны США сообщило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью $325 млн. В него, в частности, вошли противотанковые средства, системы ПВО, бронетехника и артиллерийские боеприпасы, следует из пресс-релиза на сайте Минобороны.

Уточняется, что в пакет военной помощи вошли:

боеприпасы для ПЗРК NASAMS;

ПЗРК «Стингер»;

боеприпасы для РСЗО HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

15 боевых машин пехоты Bradley;

10 БТР Stryker;

противотанковые системы Javelin;

ПТРК TOW;

противотанковые системы AT-4;

более 22 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;

боеприпасы для разрушения препятствий;

тактическое оборудование поддержки защищенной связи;

запчасти и другое полевое оборудование.

В прошлый раз о предоставлении военной помощи Украине США сообщали 9 июня. Тогда в пакет общей стоимостью до $2,1 млрд вошли, в частности, артиллерийские снаряды, БПЛА Puma и системы ПВО HAWK. С февраля 2022 года по начало мая 2023 года США вложили в оказание помощи Украине в области безопасности $36,9 млрд.

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Эрдни Кагалтынов