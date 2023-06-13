США выделили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн

Министерство обороны США сообщило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине общей стоимостью $325 млн. В него, в частности, вошли противотанковые средства, системы ПВО, бронетехника и артиллерийские боеприпасы, следует из пресс-релиза на сайте Минобороны.
Уточняется, что в пакет военной помощи вошли:
- боеприпасы для ПЗРК NASAMS;
- ПЗРК «Стингер»;
- боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 БТР Stryker;
- противотанковые системы Javelin;
- ПТРК TOW;
- противотанковые системы AT-4;
- более 22 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;
- боеприпасы для разрушения препятствий;
- тактическое оборудование поддержки защищенной связи;
- запчасти и другое полевое оборудование.
В прошлый раз о предоставлении военной помощи Украине США сообщали 9 июня. Тогда в пакет общей стоимостью до $2,1 млрд вошли, в частности, артиллерийские снаряды, БПЛА Puma и системы ПВО HAWK. С февраля 2022 года по начало мая 2023 года США вложили в оказание помощи Украине в области безопасности $36,9 млрд.
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