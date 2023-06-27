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Коммерсантъ FM
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $500 млн

Власти США выделят новый пакет помощи Украине на сумму $500 млн. Об этом сообщается на сайте Пентагона. В новый пакет помощи войдут боеприпасы для систем HIMARS и Patriot, БМП Bradley; БТР Stryker.

В новый пакет военной помощи войдут:

  • боеприпасы для систем HIMARS и Patriot;
  • 30 БМП Bradley;
  • 25 БТР Stryker;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • системы Javelin, TOW, Stinger, РПГ AT-4;
  • ракеты AGM-88 HARM;
  • стрелковое оружие и 22 млн патронов к нему, гранаты;
  • тепловизоры и приборы ночного видения;
  • артиллерийские снаряды и запчасти.

13 июня США выделили новый пакет военной помощи Украине на $325 млн. До этого США предоставляли военную помощь Украине 9 июня — в пакет на сумму $2,1 млрд вошли артиллерийские снаряды, БПЛА Puma и системы ПВО HAWK. Всего власти США выделили на военную помощь Украине минимум $40 млрд.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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