Путин обратится к подразделениям, которые обеспечивали порядок во время мятежа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сегодня, 27 июня, Владимир Путин выступит перед военными в Кремле. Глава государства сделает заявление и обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, МВД И ФСО, которые обеспечивали порядок во время событий с ЧВК «Вагнер». Также президент проведет закрытую встречу с руководством российских СМИ.

«Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в пресечении попытки мятежа. Он обратится к нашим воинам. Кроме того, он также с некоторыми военнослужащими министерства обороны встретится отдельно. Отдельно тоже выступление на этой встрече вы все услышите»,— рассказал господин Песков в ходе пресс-кола и отметил, что это будут «достаточно важные мероприятия».

Кроме того, сегодня вечером у Владимира Путина запланирована встреча с руководителями российских СМИ. Она будет носить непубличный характер. «Вечером уже президент пообщается с руководителями российских СМИ. Там и традиционные электронные СМИ, и новые СМИ будут. Это формат достаточно отработанный. Достаточно недавно такая встреча была с руководителями российских СМИ, буквально месяц или чуть больше назад»,— сказал господин Песков.

По словам пресс-секретаря российского президента, во время прошлой встречи с журналистами у Владимира Путина был достаточно плотный график, поэтому он не смог уделить необходимое время этому мероприятию. «Осталось еще много вопросов у руководителей СМИ. Сегодня этот разговор продолжится»,— добавил он.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости» на Москву. Российские власти восприняли его действия как вооруженный мятеж и возбудили уголовное дело по соответствующей статье. К утру 24 июня его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону.

Ситуация была урегулирована при посредничество президента Белоруссии Александра Лукашенко вечером того же дня. Белорусский президент договорился с основателем ЧВК, чтобы его бойцы ушли в полевые лагеря. Сам господин Пригожин должен был отправиться в Белоруссию. Сегодня, 27 июня, ФСБ сообщила, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» прекращено.

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