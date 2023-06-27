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Коммерсантъ FM
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Стоимость проживания в отелях Крыма снизилась до минимума с 2019 года

Средняя стоимость суточного проживания в отелях Крыма в мае и июне 2023 года сократилась до минимального с 2019 года уровня, следует из данных единой платформы для гостиничного бизнеса TravelLine, которые приводит РБК. Сутки проживания в крымских отелях в мае текущего года в среднем обходились туристам в 6466 руб. Относительно мая 2022 года проживание подешевело на 20,5%. Средние цены в гостиницах в июне были на уровне 7675 руб., что на 16% ниже, чем в июне прошлого года.

Из исследования TravelLine следует, что в течение последних трех лет сутки проживания в отелях Крыма стоили в среднем около 8 тыс. руб., в июне (аналитики оценивали период с 1 по 20 июня) — около 9 тыс. руб. Максимальная стоимость проживания была зафиксирована в 2022-м, когда за сутки в отеле туристы должны были заплатить 8133 руб. и 9146 руб. в мае и июне соответственно. Ниже, чем в настоящее время, средние цены за проживание были только в 2019 году. Тогда средняя цена за ночь в отеле в мае и июне составляла 6285 руб. и 7105 руб. соответственно.

В то же время на соседних с Крымом черноморских курортах Краснодарского края цены в отелях выросли. В Краснодарском крае стоимость суточного проживания в первой половине июня увеличилась почти на 10% год к году, до 8499 руб. Относительно 2019 года, когда номер за сутки стоил 4630 руб., цена выросла в 1,8 раза. В мае за номер в краснодарских отелях туристы должны были заплатить в среднем 7110 руб. — в 1,6 раза выше, чем средняя стоимость в мае 2019-го.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, из-за отсутствия авиасообщения отели и гостиницы республики к началу высокого туристического сезона загружены лишь на 40%. Путешественники избегают поездок на полуостров не столько из соображений безопасности, сколько по причине транспортного коллапса, в частности, из-за досмотра автомобиля на Крымском мосту. Для поддержки местного турбизнеса из резервного фонда правительства до середины июля планируют выделить около 2,7 млрд руб.

Подробнее о том, что происходит с турпотоком в Крым, — в материале «Ъ» «Полуостров неввезения».

Милена Костерева

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