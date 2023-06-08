Правительство РФ выделит около 2,7 млрд рублей на поддержку турбизнеса Крыма

Около 2,7 млрд руб. на поддержку турбизнеса Крыма выделят из резервного фонда правительства РФ до середины июля. Об этом сказал замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков в кулуарах Российского туристического форума «Путешествуй!», сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Замминистра отметил, что загрузка отелей Крыма существенно упала. Это связано с тем, что туристы опасаются бронировать вперед. Средства будут направлены на компенсацию потерь туротрасли от снижения турпотока.

О выделении средств власти Крыма и Севастополя попросили президента РФ Владимира Путина на совещании по социально-экономическому развитию регионов, традиционно проходившем в марте. Они просили выделить, как и в прошлом году, около 2 млрд руб. По поручению президента РФ были разработаны меры поддержки предпринимателей Крыма, работающих в туротрасли.

В начале мае министр ведомства Максим Решетников на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в российский бюджет поступило 4 млрд руб. от продажи активов иностранных резидентов. Из этих денег будет выделена необходимая сумма.

Татьяна Ручкина

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