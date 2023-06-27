Глава МИД КНР: Китай и Россия — важная сила в обеспечении глобального мира

Китай и Россия выступают в качестве важной силы по обеспечению глобального мира и всеобщего развития, утверждает глава китайского МИДа Цинь Ган. По его словам, Пекин планирует вместе с Москвой противодействовать политике применения силы и гегемонии отдельных государств, а также отстаивать всеобщий порядок.

Господин Цинь уверяет, что Россия и Китай «твердо придерживаются диалога, а не конфронтации». «Китай и Россия — постоянные члены Совета Безопасности ООН, важная стабилизирующая сила, обеспечивающая глобальные мир и развитие»,— сказал министр в обращении к участникам проходящей в Пекине VIII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» (цитата по ТАСС).

В мае глава МИД Китая Цинь Ган встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил о готовности Пекина вместе в Москвой внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. Господин Цинь уверяет, что КНР выступает за мирные переговоры. Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита в Пекин в июне заявил, что власти Китая заверили его, что не поставляют России летальную помощь для использования на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Энтони Блинкен продвинулся в партийной иерархии».

Лаура Кеффер